Schrik zit erin op het water: ‘Een halve minuut later en we waren over plezierjacht met kinderen gevaren’

Stuurman Bartho Laurens de Blaauw (29) voer deze week met een duwboot met een lege bak van 600 ton ervoor door de Nederlandse wateren en kreeg de schrik van zijn leven. ,,Een vrouw kwam met een plezierjacht uit een zijriviertje en voer zo rechtdoor’’, vertelt hij. ,,Dan zit je hart in je keel. Voordat wij stilliggen, zijn we 200 meter verder. Het jacht kletterde tegen de zijkant van de bak, maar zonk gelukkig niet. Een halve minuut later op die plek en we waren zo over het jacht gevaren waarop ook kinderen zaten.’’