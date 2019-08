Scooterreiziger Michon warm onthaald in Spanje: ‘Er stond gelijk een hamburger voor me klaar’

UPDATE Opnieuw celstraf geëist tegen vrouw die 1,1 miljoen van Karwei overmaakte naar internet­lief­de

12:32 De vrouw die Karwei in Dordrecht voor ruim 1 miljoen euro oplichtte om haar internetliefde te betalen heeft dinsdag in hoger beroep om een voorwaardelijke straf gevraagd. De Rotterdamse is eerder door de rechtbank tot 15 maanden cel veroordeeld, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Zij vreest dat ze haar baan verliest als ze moet zitten. Maar de aanklager bij het Hof volhardde in de celstraf: ,,Dit bedrag is te hoog en de oplichting te geraffineerd.’’