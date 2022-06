Scooterrijder (17) zonder kenteken gepakt na achtervolging

ZWIJNDRECHT Kippenvel bij Derby na titel op slotdag: ‘Als je dertien keer op een rij wint, ben je de terechte kampioen’

Promotie naar de eerste klasse was al een feit, maar pas na de 3-1 overwinning op directe concurrent Goirle, dat heel de competitie koploper was, maar op de slotdag werd ingehaald, kon voor de hockeyers van Derby de kers op de kampioenstaart. Niet in de laatste plaats dankzij drie jeugdspelers die dit seizoen doorbraken.

13 juni