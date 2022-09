Scootmobiel wordt steeds populairder onder scholieren

COLUMNIn de sportschool waar ik, sinds begin dit jaar, zo’n vier keer per week mijn vaste rondje draai, is het gezellig druk. Toen ik er ooit begon - da’s alweer een kilo of achttien geleden trouwens - had ik soms die hele Milon Cirkel (je moet daar acht ‘martelwerktuigen’ in ongeveer 35 minuten twee keer afwerken) soms helemaal voor mezelf alleen, maar sinds een maandje of twee, drie is het hier behoorlijk vol gelopen.