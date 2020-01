Sera maakt indruk op Radio538-dj Wietze de Jager: ‘Ik heb kippenvel’

Sera kwam de afgelopen dagen in het nieuws nadat niemand minder dan Justin Bieber met haar had gezongen op Instagram. Het was de reden dat Radio 538 haar uitnodigde om datzelfde kunstje live in de studio te laten horen. Daarmee maakte de Sliedrechtse veel indruk op radio-dj Wietze de Jager. ,,Als ik mijn ogen dichtdoe dan klink je ook als Justin Bieber. Ik krijg helemaal kippenvel.’’

Lees ook Justin Bieber zingt samen met Sliedrechtse Sera op Instagram Lees meer

Het was voor de Sliedrechtse zangeres de eerste keer dat ze optrad. ,,Ik tril helemaal’’, bekende ze nadat ze het applaus in ontvangst had genomen. ,,Je hebt het hartstikke goed gedaan’’, stelde De Jager haar gerust. Ook de luisteraars van 538 waren lovend over de cover.

Stukje van 15 seconden

Het afgelopen halfjaar ging als een trein. Afgelopen zomer had Sera zo’n 500 volgers op Instagram. Inmiddels zijn dat er meer dan 760.000. ,,Hoe is dat zo snel gegaan?’’, wilde De Jager weten.

,,Het begon met NO van Meghan Trainor. Een klein stukje van zo’n 15 seconden’’, vertelt Sera. Daarna gingen meerdere video’s viral waardoor ze nu langzaamaan richting een miljoen volgers gaat. ,,Het overvalt mij ook wel’’, vertelt ze lachend.

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Volledig scherm Sera in de studio van Radio538. ,,Dat ik nu zoveel volgers heb, overvalt mij ook wel’’, vertelt ze lachend. © Radio 538

Een van haar volgers is de Canadese zanger Justin Bieber. De Sliedrechtse zangeres vertelde vrijdagochtend in de uitzending dat ze hem onlangs een keer kort heeft gesproken via Instagram. ,,Hij zei: je klinkt leuk, net als ik. En ik ben fan van je.’’

Nieuwe Davina?

Hoewel dit pas Sera’s eerste optreden was, werd in de 538-studio al de vergelijking gemaakt met Davina Michelle. ,,Je hebt al wel meer volgers dan Davina’’, zei Wietze de Jager. ,,Ik vind Davina erg goed en vind haar ook een stoere meid’’, aldus Sera over Davina Michelle.

,,Wat ik met zingen wil bereiken? Het klinkt misschien niet heel ambitieus, dat ben ik overigens wel. Maar ik neem het zoals het komt. Het gaat nu allemaal zo snel. Ik zie het wel.’’

Na het interview vertolkte ze, onder begeleiding van haar gitarist Romeo Boganen, het liedje One Time van Justin Bieber. Hoewel ze het super spannend vond, nam ze glimlachend het applaus in ontvangst na haar allereerste liveoptreden op de radio. Als het aan Wietze de Jager en de luisteraars van Radio538 ligt, was het zeker niet de laatste keer dat we van haar horen.