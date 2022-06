Serge (56) en team Van der Valk zijn een hit op TikTok met Chateau-video’s: ‘Maar ik lijk niet op Martien hoor’

Wietgebrui­ker Erik naar de rechter: ‘De speeksel­test is oneerlijk, want wie vaak blowt, test altijd positief’

Erik van der Vlist (55) uit Gorinchem staat binnenkort voor de rechter voor het rijden onder invloed van cannabis. In de zomer van 2020, tijdens de lockdown, hield de politie hem staande nadat hij een coffeeshop had bezocht om wiet te kopen. ,,De dag ervoor had ik voor het laatst gerookt, maar volgens de speekseltest was ik onder invloed.’’

12 juni