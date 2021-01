‘Showtje’ van te hard rijdende motorrijder kostte ongeboren baby het leven bij botsing

Dordtse Vogelbuurt ontsnapt aan vuurwerk­ramp: Man slaapt met 176 cobra’s onder zijn bed

12 januari De Vogelbuurt in Dordrecht is ontsnapt aan een ‘ongelooflijke explosie’ met daarbij mogelijk meerdere doden. In aanloop naar Oud en Nieuw vond de politie in de slaapkamer van de 20-jarige D. de W. het immense aantal van 176 cobra’s. ,,De gevolgen waren niet te overzien geweest als dat spul was ontbrand’’, concludeerde de economische politierechter tijdens het proces tegen de Dordtse verdachte.