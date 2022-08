Simon (74) heeft blauw-geel bloed door zijn aderen stromen, maar verkoopt toch zijn Boskalis-aandelen

Het is haast niet meer voor te stellen, maar Boskalis verkeerde in de jaren 80 in zulk zwaar weer dat het concern op omvallen stond. ,,Het scheelde slechts een haartje of het was afgelopen’’, vertelt Simon woensdagmiddag na de buitengewone aandeelhoudersvergadering bij Boskalis over de mogelijke overname. ,,Raad van bestuursvoorzitter Leen Verstoep en financieel directeur Rob van Gelder leidden destijds de reddingsoperatie. Wijlen Nico van der Vorm (van de oprichtersfamilie achter HAL, red.) stak toen zijn nek uit om Boskalis te redden.’’