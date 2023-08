Single en op zoek? Fiona speurt tot middernacht naar matches voor groot date-experiment in Dordrecht

Het alsmaar groeiende familiebe­drijf Coffeeli­cious is niet meer weg te denken uit Dordrecht

Ze had nog geen druppel koffie op in haar leven. En toch dacht Fiona Stoger-Buitenhuis (34) dat het een goed idee was een koffiezaakje te beginnen. Zeven jaar later is Coffeelicious niet meer weg te denken uit Dordrecht. En uit Rotterdam, Breda en sinds vorig jaar Den Haag. Een kijkje in het steeds maar uitdijende familiebedrijf.