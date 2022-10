Sinterklaas komt weer naar Dordrecht, maar ‘ouderwets’ zwaaien naar stoomboot kan dit jaar niet

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… en ja, dit jaar is het tijdens de intocht inderdaad even goed in de verte kijken, want dichtbij de boot kun je niet komen. De werkzaamheden aan de Lange Geldersekade gooiden wat roet in het eten van de Sinterklaasintocht in Dordrecht.

Zaterdag 12 november zullen de Sint en zijn entourage weer aanmeren in Dordrecht. Niet in de vertrouwde Wolwevershaven. ,,De Wolwevershaven was voor ons geen optie meer, vanwege meerdere praktische problemen”, vertelt Chris Hoogerwaard, voorzitter van de Stichting Intocht Sint Nicolaas (SIS). Onder andere vanwege de vele woonschepen die in de haven liggen en door de diepgang was het ieder jaar weer spannend of de stoomboot zou kunnen aanmeren.”

Oeps, en nu?

Het Maartensgat, aan de voet van de Grote Kerk, werd door de organisatie als alternatief gevonden. ,,Ook een prachtige plek. We zijn al voor de zomervakantie begonnen met de voorbereidingen, zoals het aanvragen van alle vergunningen.” En toen kwam er begin september de mededeling dat de werkzaamheden aan de Lange Geldersekade, die langs het Maartensgat loopt, niet op tijd afgerond zouden zijn voor de Sinterklaasintocht. ,,Toen dachten we wel even: oeps, en nu? Maar we kwamen al snel tot een oplossing. We hebben hierover goed overleg gehad met de gemeente, dat mag ook worden gezegd.”

Volledig scherm Werkzaamheden aan de Lange Geldersekade in Dordrecht. © Rinie Boon

Het betekent dus wel dat de kleine pietjes en hulpsinterklaasjes over drie weken niet vanaf de kade naar de stoomboot kunnen zwaaien. ,,Het is even niet anders, een alternatief kon op korte termijn niet meer geregeld worden. Het is roeien met de riemen die je hebt, maar dat betekent niet dat het geen geweldig feest gaat worden”, vertelt Hoogerwaard enthousiast. ,,Er komen drie enorme LED-schermen in de Grote Kerkstuin, waar de aankomst van de stoomboot perfect is te volgen. We hebben de werkzaamheden aan de kade verwerkt in het verhaal rond de intocht van Sinterklaas. Bij Sinterklaas gaat er altijd wel iets mis, dus dit konden we mooi gebruiken in ons verhaal.”

Dit verhaal zal komende zaterdag beginnen met een filmpje op de website van Stichting Intocht Sint Nicolaas, intochtdordrecht.nl. ,,Elke zaterdag voor de intocht komt er een nieuw filmpje online als een soort Sinterklaasjournaal. Op 12 november is de ontknoping op de grote schermen te volgen. Direct nadat de stoomboot is aangemeerd, komt de Sint naar de Grote Kerkstuin. Daar zal meteen het feest losbarsten.”

,,Het wordt een feest als vanouds”, verzekert Hoogerwaard. ,,Ondanks de kleine beperking omtrent de kade, zal er een complete Sintbeleving zijn. Dus het is zeker de moeite waard om naar de binnenstad te komen. Live is het altijd leuker. Achter de televisie krijg je geen handje van de Sint en we willen natuurlijk weer alle mooie tekeningen en cadeautjes voor het paard in ontvangst nemen.”

Na het feest onderaan de Grote Kerk, trekken de sint en pieten door de straten van Dordt. ,,We zullen ook weer echt door het winkelgebied gaan, door de Visstraat en de Bagijnhof, wat we jaren geleden ook deden. Zo kunnen de ondernemers ook weer van het feest meegenieten.” Vervolgens zal het hele gezelschap afreizen naar winkelcentrum Crabbehof om ook daar weer verder te feesten. ,,Daar is rond 15.00 uur een kleine intocht en een feest met liveband.”

Chris Hoogerwaard heeft er weer veel zin in. ,,We gaan ervan uit dat we weer een fijn familiefeest kunnen vieren met alle Dordtenaren. Na twee jaar een alternatieve intocht, kijken we daar als organisatie weer heel erg naar uit!”

Volledig scherm Sinterklaas in Dordrecht. Naast de goedheiligman wandelt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht. © Stichting Intocht Sint Nicolaas Dordrecht

