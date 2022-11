Sjanie (64) werkte in halve eeuw met drie generaties van Bakkerij Korteweg: ‘Ik ken Dirkjan nog als snotaap’

rechercheur Janet stopte met haar droombaan door moord op Humeyra: ‘Voel me nog steeds schuldig’

Ze werd op klaarlichte dag vermoord in de fietsenstalling bij school. Door haar rancuneuze ex-vriend. De gruwelijke dood van het 16-jarige meisje ‘die voorkomen had kunnen worden’ vormde de druppel voor rechercheur Janet van Buel. ,,We zouden drie kwartier later een afspraak met haar hebben.” Na tientallen jaren gaf ze haar droombaan op en besloot ze haar leven om te gooien. ,,De eerste les stond ik te huilen, de klas huilde mee. Het werkte helend.”

6 november