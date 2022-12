Slachtoffer schietpartij in Kinderdijkse woonvilla overleden

De man die vorige week in zijn hoofd geschoten werd bij een brute roofoverval in een landhuis aan de Puntweg in Kinderdijk is overleden. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen om erachter te komen wát zich precies heeft afgespeeld daar.

De schietpartij in de woning op de zogeheten ‘Punt’ van Kinderdijk, nabij het drierivierenpunt, vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. Het slachtoffer was een 74-jarige man uit Overijse (België). Hij overleed dinsdagavond aan de verwondingen die hij had opgelopen bij het incident.

Groot raadsel

Het is nog altijd een groot raadsel wat daar precies is gebeurd. Een of meerdere daders drongen de woning binnen. Daar lagen op dat moment de eigenaresse, een weduwe, te slapen én de Belg die te gast was bij haar. Hij werd in zijn hoofd geschoten en zwaargewond afgevoerd. De vrouw bleef ongedeerd. Naast veel politie en ambulancewagens, kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. De dader of daders waren toen al gevlogen.

Er werd daarna urenlang onderzoek gedaan in de villa, naast het terrein van scheepswerf IHC. Er werd de eerste dagen desondanks nog niemand opgepakt. Tot maandag. Toen werd in Limburg een 77-jarige Alblasserdammer opgepakt, waarna diezelfde avond zijn woning aan de Eksterstraat urenlang werd doorzocht.

Buren zeggen dat de aangehouden verdachte geregeld klusjes zou hebben gedaan voor de bewoonster van de villa, maar naar de precieze toedracht is het ook voor de politie nog gissen. Die doet daarom een klemmend beroep op getuigen om zich te melden. ,,Is u die avond, daarvoor of daarna iets opgevallen? Deel het dan alstublieft met ons. Ook beelden van bewakingscamera, deurbelcamera of dashcam zijn zeer welkom.”

