Slagbomen bij winkelcentrum Sterrenburg tegen hangjeugd en dealers: ‘Scheuren over het parkeerdek’

Jordy (30) wilde ‘ergens anders van proeven’ en leert nu voor uitvaart­ver­zor­ger: ‘Altijd mijn interesse gehad’

Hij was pas 9 jaar toen hij bij de voordeur vol verwondering naar de rouwauto voor zijn overleden buurman stond te kijken. En zelfs nu hij 30 jaar is, is Jordy Nijenhuis die fascinatie voor de dood, voor uitvaarten en voor de begraafplaats niet verloren. Verre van zelfs.

21 januari