Slechtziende Leonie van den Tol (49) gaat politiek in: ‘Oogaandoening heeft ook positieve energie gegeven’

Lijsttrek­ker PVV blij verrast door boycot collega-politici van FNV-verkie­zings­de­bat: ‘Grote klasse’

De Dordtse PVV-lijsttrekker Dan van Leeuwen moet in zijn politieke carrière zelden zo veel steun hebben gevoeld als donderdag in de aanloop naar het FNV-verkiezingsdebat. De ene na de andere partij liet weten het debat in het vakbondshuis te boycotten, omdat de FNV zowel PVV als Forum voor Democratie had uitgesloten van deelname. Het verkiezingsdebat werd op het laatste moment gecanceld.

11 maart