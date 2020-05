Sleeking vraagt steun aan provincie om culturele sector te redden: ‘Er mag geen kaalslag ontstaan’

Per brief vragen de wethouders van de veertien gemeenten om steun. Sleeking: ,,Voorzieningen als Kunstmin en het Energiehuis zijn zo belangrijk voor de stad. Ze trokken steeds meer publiek, en dan komt deze coronacrisis er overheen. Alleen samen kunnen we de culturele sector redden.” Sleeking gaf eerder al aan dat hij hoopt op meer geld vanuit het Rijk voor cultuur.

De gemeentebestuurders wijzen op het grote belang van het culturele aanbod voor de aantrekkelijkheid van gemeenten als woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen. ‘Cultuur heeft niet alleen artistieke, en sociale waarde, maar is ook van grote economische betekenis, zeker in een tijd waarin regio’s nationaal en internationaal concurreren’, aldus de wethouders in hun brief.

‘Enorme tegenslag’

De gemeenten hebben fors geïnvesteerd in gebouwen, instellingen in het vergroten van hun bereik en in commerciële activiteiten. ‘Deze gezamenlijke inspanningen hebben succes gehad. Juist daarom is het een enorme tegenslag dat er door de coronamaatregelen geen normale publieksactiviteiten mogelijk zijn. Juist voor een sector die het moet hebben van een zo groot mogelijk publiek zijn de mogelijkheden om binnen de voorzorgsmaatregelen voldoende inkomsten te halen volstrekt onvoldoende.’

Met de brief onderschrijven de wethouders de brandbrief die de directeuren van 24 schouwburgen en theaters onlangs aan de provincie hebben gestuurd. De gemeenten willen samen met de provincie en het Rijk optrekken om de culturele voorzieningen in de regio overeind te houden.

Quote Hoe het straks moet, weten we nog niet Mike Vermeer, Woordvoerder Kunstmin

Naast Sleeking hebben de wethouders van cultuur van Albrandswaard, Alphen aan de Rijn, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Gouda, Leiden, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Zoetermeer de brief ondertekend.

Blij met steun

Kunstmin is blij met de steun. De schouwburg mag dan officieel per 1 juni weer open, maar Kunstmin ziet daar met een maximum van dertig personen weinig heil in. ,,En hoe het straks moet, weten we nog niet’’, zegt woordvoerder Mike Vermeer. ,,Het is moeilijk om vooruit te kijken. We weten niet wat er vanaf september mogelijk is. Wat we wél weten, is dat we financiële steun nodig zullen hebben. We hebben nu al een paar maanden geen bezoekers gehad.’’

De grote zaal heeft een capaciteit van 720 bezoekers. ,,Wij kopen een voorstelling in en bezoekers kopen een kaartje bij ons. Als we veel minder mensen kwijt kunnen, wat betekent dat dan voor de prijs? En hoe moet het met grote producties met heel veel artiesten? Dat wordt nu onderzocht.’’

Online voorstellingen

In de tussentijd probeert Kunstmin in contact te blijven met het publiek. Zo zijn er online voorstellingen te zien via Kunstmin TV, waaronder speciale edities van de eigen talkshow Kunstmin Live. ,,Op deze manier blijven we zichtbaar en vervullen we een maatschappelijke functie, maar het levert geen geld op.’’

Het theater is blij met de donaties die het al heeft mogen ontvangen via de Club van 2020. Maar de toekomst is onzeker. ,,Àls we straks weer open kunnen, is het de vraag wat het publiek doet. Je gaat naar het theater omdat je het léuk vindt. Het kan zijn dat bezoekers nog wat langer wegblijven.’’