Sliedrecht is veel ouder dan gedacht, ontdekten drie jongens: ‘Unieke vondst straks voor iedereen te zien’

Molenlan­den ziet, ondanks veel overlast gevende jeugd, nog niets in camera’s of vuurwerk­vrije zones

Molenlanden ziet niets in het plan om camera’s op te hangen op plaatsen waar jongeren regelmatig illegaal vuurwerk afsteken. Evenmin is de gemeente van plan vrijwillige vuurwerkvrije zones in te stellen.

9:21