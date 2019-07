Sliedrechter gooit ruit van politiebureau in: ‘Omdat jullie in mijn huis zijn geweest’

VVD Molenlan­den: waar blijft ledverlich­ting?

8:12 De VVD in Molenlanden wil weten waarom er nog altijd nauwelijks ledverlichting is in de voormalige gemeente Giessenlanden. De raad van die in Molenlanden opgegane gemeente besloot in 2014 tot invoering van lantaarnpalen met ledverlichting langs de openbare weg.