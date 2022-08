Sliedrechts kinderfeest KNOTS zoekt enthousiaste vrijwilligers

Tijdens de KNOTS-week kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten zoals hutten bouwen en knutselen. Dankzij de hulp van een groot aantal vrijwilligers kan de KNOTS week ieder jaar plaatsvinden. Ook nu is de organisatie op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ben jij 13 jaar of ouder en wil je graag helpen? Stuur dan een e-mail naar jordi@sojs.nl (huttenbouw) of sanne@sojs.nl (crea activiteiten).