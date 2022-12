Sliedrechtse podiumbouwers hebben dankzij corona nieuwe traditie, de giga-kerstboom: ‘Leuk toch?’

Podiumverhuur Sliedrecht is druk met de opbouw van podia bij de grote evenementen zoals Big Rivers, maar toen in 2020 ook die branche stil kwam te liggen, wilden de mensen van het podiumbedrijf bezig blijven. ,,We hadden geen werk en toen dachten we: laten we een kerstboom bouwen’’, vertelt Bertus Kraaijeveld. In 2020 kwam die eerste boom van steigerpijpen er. ,,Die was toen maar 18 meter.’’

Het jaar daarop, 2021, kwam er nóg een. Die werd op dezelfde wijze gebouwd als de vorige. ,,We doen daar drie dagen over met z'n vieren. Dan doen we het wel op ons gemakje hoor. Begin december starten we met bouwen, net na Sinterklaas zetten we ‘m aan. En tot net na oud en nieuw blijft-ie staan. Vorig jaar was de boom 22 meter hoog, dus weer een paar meter hoger.’’

Quote Dit is ook geen bedrijfs­stunt of zo, maar gekkigheid die geboren is Bertus Kraaijeveld, Podiumverhuur Sliedrecht

Maar ja. Dit jaar zijn er geen coronamaatregelen en komt het bedrijf ‘om in het werk’. Toch is de boom er weer op industrieterrein Nijverwaard, en nu nóg hoger: 28 meter. ,,Kijk. Je hebt Lopik, maar daar kunnen we niet tegenop. Dit is ook geen bedrijfsstunt of zo, maar gekkigheid die geboren is. Los daarvan is het ook een beetje traditie geworden. Mensen verwachten het inmiddels.’’

Kerstboom komt weer terug

Leuk vindt het team dat wel. ,,We zagen al foto’s voorbijkomen van mensen die het vanuit hun huis konden zien. En vooral de eerste dagen kwamen veel mensen langs, die dan even komen kijken. Dat is toch leuk?’’ En wordt de boom nou volgend jaar nóg hoger? Kraaijeveld: ,,Nou, dat denk ik niet. Het is wel gek genoeg zo. Maar we gaan er wel mee door.’’

