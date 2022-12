Slingerende drankrijder gepakt na dolle rit over A15 en A27

MET VIDEO Fietser (60) komt om het leven bij ongeluk met auto

Een 60-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam is donderdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de Oranjelaan in Dordrecht. De automobilist die betrokken was bij het ongeval is aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.

1 december