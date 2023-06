Sloopkogel gaat in Thureborgh, studenten moeten eruit: ‘Ze hebben bewust gekozen voor dit risico’

Zware vervuiling Chemours: wat is pfas, zit het in mijn bloed en word ik er doodziek van?

De verontreiniging in de wijde omtrek van Chemours in Dordrecht is volgens onderzoek van Zembla enorm. De giftige stof pfas zit in plassen waar mensen in zwemmen en in sloten waaruit water wordt gehaald om bijvoorbeeld groenten in moestuintjes te beregenen. Zes vragen over pfas en de gevaren.