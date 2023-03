Sneeuwval in de regio levert mooie plaatjes op, maar het is ook opletten voor gladheid

Marinus (81) verdwijnt na 10 jaar opruimen uit De Meent: ‘Was een puinhoop, voordat ik daar begon’

Het was een ‘regelrechte puinhoop’ voordat Marinus van den Boogaard (81) begon met het opruimen van De Meent. Dik een decennium lang hield hij het winkelcentrum vrijwillig schoon, maar aan dat tijdperk komt nu een einde. ,,Het is wel even afkicken, moet ik zeggen.’’