Snelheidsduivels teisteren de Lange Breestraat: ‘Gekkenhuis, het lijkt soms wel de A16 hier’

Zijn de Dordtse straten ook na wedstrijd om schoonste buurt nog schoon? ‘Gedrag veranderen blijft moeilijk’

Wedstrijdjes tussen wijken om te kijken wie ‘t het langst netjes bij de containers kan houden; dat is al maanden gaande in Dordrecht. De gemeente zegt dat de onderlinge strijd een ‘voorzichtig positief resultaat’ oplevert, maar is dat dan ook terug te zien op straat? En na de wedstrijd dan?