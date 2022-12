Spel Win Win helpt kinderen om hun faalangst te overwinnen

Hoe kwam je op het idee om een spel te maken rondom ‘faalangst’?

,,Ik heb zelf faalangst en heb daar veel te lang mee rondgelopen. Op school en tijdens mijn stage had ik er veel last van. Als ik iets moest inleveren of laten zien, was ik altijd bang dat het niet goed was. Ik ging ieder klein dingetje uitstellen, tot ik het helemaal zat was. Toen heb ik hulp gezocht. Dat is nu anderhalf jaar geleden.’’

Hoe gaat het nu met je?

,,Ik heb er nog wel last van, maar weet nu wat ik eraan kan doen. Dat wil ik graag met anderen delen. Dus toen ik een onderwerp zocht voor mijn afstudeerproject als grafisch vormgever, dacht ik: dit is het. Uit onderzoek is gebleken dat faalangst al begint op de basisschool, dus zo kwam ik op het idee van een spel voor kinderen van 8 tot 13 jaar.’’

Hoe speel je Win Win?

,,De kinderen gooien een dobbelsteen en komen op een van de drie categorieën zelfvertrouwen, uitdagingen en gedachten. Op de daarbij horende kaartjes staat een vraag of een opdracht, bijvoorbeeld: je moet een spreekbeurt geven, je denkt: ‘ik kan het niet’. Daar moeten ze dan vervolgens een helpende gedachte van proberen te maken. Alle spelers winnen, vandaar de naam Win Win.’’

Je kreeg hulp van leerlingen van kindcentrum Impuls uit Zwijndrecht. Vertel.

,,Ik heb met zeven kinderen het spel gespeeld en zo getest en de definitieve vorm bepaald. Zij hebben tekeningen gemaakt die ik voor de vormgeving heb gebruikt. Hun enthousiaste reacties zal ik nooit vergeten. Heel leuk!’’

Ben je zelf ook blij met het resultaat?

,,Ik ben heel perfectionistisch: in mijn ogen is het nooit goed. Maar ik heb heel veel positieve reacties gehad en kreeg een 9 en een 10 voor mijn afstudeerproject van St. Joost School of Art & Design in Breda. Pit kinderopvang & onderwijs, waar Impuls onderdeel van uitmaakt, heeft vijftig spellen bij me gekocht. Daar ben ik enorm trots op.’’

