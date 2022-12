Spoedeisend hulp Albert Schweitzer barst uit z'n voegen door vele valpartijen door gladheid

Gevaarlij­ke treinen over Betuwelijn? Die komen eerst door Dordrecht

Meer vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute leidt ook tot meer gevaarlijke stoffen over het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht. Per jaar gaat het om 7000 tot 8000 wagons. Dat meldt spoorwegbeheerder ProRail desgevraagd.

15 december