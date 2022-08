Spookrijder drinkt te veel en vliegt uit de bocht, andere automobilist wijkt uit en rijdt tegen een paal

In Sliedrecht kom je het snelst een openbare laadpaal tegen voor je elektri­sche auto

Op zoek naar een openbare laadpaal? Dan hoef je in het Drechtstedengebied het minst ver te zoeken in Sliedrecht. Daar is de afstand tot een publiek laadpunt gemiddeld 590 meter. In Dordrecht is dat 200 meter meer. Sowieso is het in Zuid-Holland het eenvoudigst zo’n laadplek te vinden.

10 augustus