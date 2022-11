Spoorlijn Dordrecht-Rotterdam bestaat 150 jaar: ‘De spoorlijn van de toekomst’

,,Is de spoorlijn 150 jaar oud? Dan is die 130 jaar ouder dan ik.’’ Een reizigster in station Dordrecht rekent razendsnel als ze dinsdagmorgen een herinneringsspeldje in handen gedrukt krijgt. De spoorlijn Dordrecht-Rotterdam bestaat deze dag op de kop af 150 jaar.

Dat vieren ProRail en NS met een bescheiden feestje. In station Dordrecht delen ze in de ochtendspits speldjes en koffiebonnen uit. Wethouder Rik van der Linden schuift even aan om mee te delen in de feestvreugde. ,,Want deze spoorlijn is ook de spoorlijn van de toekomst’’, vindt hij. Met ProRail en NS wil de gemeente hier graag hoogfrequent openbaar vervoer.

Meer treinen bikkelharde noodzaak

Nu rijden de stoptreinen hier eens in de tien minuten, maar ruwweg in 2030 moet dat twee keer zo vaak gebeuren en moeten al die treinen ook nog eens door naar Den Haag. En dan zijn er nog ideeën om ooit eens per tien minuten sneltreinen tussen Dordrecht en Rotterdam te laten rijden. Dat is niet zo maar een wens, dat is harde noodzaak vanwege plannen voor 170.000 nieuwe woningen langs de zogeheten Oude Lijn.

Dat kan niet zomaar. De lijn telt weliswaar vier sporen, maar de capaciteit is niet oneindig. Als er meer mensen langs het spoor wonen, zijn er ook meer stations nodig. In Dordrecht kijkt Van der Linden een beetje verder dan de 150-jarige spoorlijn. Hoewel ProRail druk doende is station Dordrecht-Zuid op te knappen, wil de gemeente dat verplaatsen naar het Leerpark. Het ook zeer gewenste station Amstelwijck lijkt nog ver weg, erkent de wethouder: ,,Maar voor Leerpark zijn we nu aan het kijken waar dat precies kan.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.