Sportcentrum Pentagon komt in handen van Krachtwereld: ‘Er gaat heel veel veranderen’

Geen gebrek aan han­den-uit-de-mou­wen mentali­teit in Hardinx­veld: gigantisch bedrag voor KWF opgehaald

De slogan ‘Heel Hardinxveld Helpt’ is he-le-maal waargemaakt bij de actie Huis3. Vrijdagavond, de slotdag van deze geldinzameling voor KWF Kankerbestrijding, werd duidelijk dat er 186.002 euro is opgehaald. En dan te bedenken dat het initiatief was begonnen met een droom om een halve ton bijeen te harken.

1 juli