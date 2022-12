Stalker die claimde kinderen te hebben met hulpverleenster, moet naar kliniek

Theo begint op 75-jarige leeftijd nog aan een nieuwe job: ‘Vitaal genoeg om iets te doen in de samenle­ving’

Theo Oostenrijk was tot dit voorjaar gemeenteraadslid voor het CDA in Dordrecht, vanaf volgende maand is hij voorzitter van stichting Molen Kyck over den Dyck. Die club werd 25 jaar geleden opgericht om het voortbestaan van de enige overgebleven molen in de stad te laten voortbestaan én draaien.

18 december