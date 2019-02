Stankwolk uit Alblasserdam houdt Nederland in zijn greep

RECONSTRUCTIE Een stankwolk hield vandaag Nederland in zijn greep . De herkomst: een tankwagen uit Alblasserdam waaruit een gevaarlijke stof lekte. De brandweer was er de hele dag zoet mee. Een reconstructie.

06.00 uur

Wat is dát voor stank? Vroege vogels in Alblasserdam schrikken wakker van een vreselijk penetrante lucht. Burgemeester Jaap Paans is één van hen. ,,Dan kijk je eerst of er iets in huis aan de hand is, maar al snel bleek het van buiten te komen.’’ Hij schakelt de hulpdiensten in en is niet de enige. De Veiligheidsregio ontvangt al meerdere meldingen van bezorgde Alblasserdammers.

07.09 uur

De Veiligheidsregio ZHZ maakt melding van het incident en de brandweer gaat poolshoogte nemen. De bron is al vrij snel duidelijk: uit een tankwagen op het industrieterrein aan de Edisonweg in het Damdorp lijkt een gas te ontsnappen.

07.30 uur

Steeds meer brandweerkorpsen worden opgeroepen om te assisteren. En steeds meer mensen maken melding van een hevige en vieze lucht. Nog altijd is niet duidelijk om wat voor soort gas het nu precies gaat. Onduidelijk is of het schadelijk is. De Veiligheidsregio tweet: ‘Er isveel hulpverlening is onderweg. Heeft u last van stank dan adviseren we ramen en deuren te sluiten en uw ventilatie uit te zetten’.

VV Alblasserdam besluit alle voetbalwedstrijden voor de jeugd af te gelasten. Voor de zekerheid worden alle spelers naar binnen geroepen.

07.52 uur

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat het om een groot incident gaat. Er wordt opgeschaald en de brandweer rukt uit met schuimblusbak en een tankautospuit. De hulpdiensten laten weten dat de oorzaak van de stank ‘een warm geworden product in een tank’ is. De stankwolk trekt over het land en hulpdiensten worden in Utrecht overstelpt met telefoontjes. De hevige lucht wordt bovendien trending topic op Twitter.

08.31 uur

Vanwege de enorme stank en de grootte van het gebied, gaat er een NL ALert uit. Daarbij wordt melding gemaakt dat er mogelijk schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Brandweerlieden onderzoeken ondertussen hoe zij het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen, maar laten ook al weten: het kan nog wel even gaan duren.

09.13 uur

Meetploegen komen in actie, om te kijken tot waar de stof die ontsnapt komt. ‘Op 400 meter afstand, in de wind vanaf de tank, wordt de stof al niet meer gemeten’, laat de Veiligheidsregio weten. Maar de stank die wordt veroorzaakt is enorm en trekt inmiddels gestaag het land over.

09.16 uur

De gemeente Alblasserdam opent een opvanglocatie voor mensen die in verband met stankoverlast niet in hun huis kunnen blijven. Een medewerkster van de gemeente zit klaar om mensen te woord te staan. In de loop van de dag blijkt dat veel Alblasserdammers die dichtbij de Edisonweg wonen, zelf al onderdak hebben gevonden bij vrienden of familie. Toch gaat de politie nog langs bij huizen die in de rook liggen. Er is geen sprake van een evacuatie, maar mensen worden er op gewezen dat áls zij liever even uit huis gaan, de koffie in Landvast voor ze klaar staat.

Bij Landvast zit vooralsnog alleen een medewerker van de gemeente.

09.47 uur

Ondertussen wordt op de locatie van de tankwagen een ‘waterscherm’ gemaakt door de brandweer. Dat betekent dat zij water de lucht in spuiten, in de hoop dat het vocht het gas opvangt en de stank verminderd.

10.09 uur

Er wordt wat meer duidelijk over wat voor stof er nu precies in de tank zit. Het gaat om Petrolad, een soort smeermiddel. Geen gevaar voor de gezondheid, melden de hulpdiensten. ‘Wel kan het leiden tot misselijkheid of overgeven’.

11.15 uur

Cultureel Centrum Landvast krijgt steeds meer telefoontjes van bezorgde mensen. De Veiligheidsregio opent een telefoonnummer, waar mensen met vragen naartoe kunnen bellen: 088 - 636 5200.

11.29 uur

Het incident wordt kleiner, meldt de Veiligheidsregio. De hulpdiensten krijgen het ontsnappen van het gas onder controle. Dat zegt niets over de stankwolk die inmiddels een groot deel van Nederland in zijn greep houdt. Er komen zelfs meldingen binnen uit Drenthe en Groningen.

11.46 uur

Op social media regent het klachten over NL Alert. Mensen hebben de waarschuwing niet gehad terwijl zij hem wel hadden moeten krijgen. Anderen zeggen wel tien keer te zijn bericht. De Veiligheidsregio meldt dat er door een technische storing in de software enkele berichten vanaf één locatie niet zijn doorgekomen.

12.24 uur

Omdat er nog steeds veel onduidelijk blijkt over het NL Alert, reageert de brandweer op Twitter met een bericht: Hoe werkt zo’n alert nu?

12.38 uur

De stankoverlast lijkt eindelijk minder te worden, meldt de Veiligheidsregio. Ondertussen werkt de brandweer aan een mogelijkheid om de inhoud van de tank over te hevelen. Er is een stankafsluiter geplaatst. ‘Er komt helaas nog steeds damp vrij’, concluderen de hulpdiensten.

13.00 uur

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid brengt meer informatie naar buiten over de stof die is vrijgekomen, die al ‘vanaf zeer lage concentraties stankoverlast geeft’. Uit metingen blijkt dat alleen op het bedrijventerrein meetbare concentraties van de stof zijn vrijgekomen. Hulpdiensten spreken van ‘een gering gezondheidsrisico’. Buiten het terrein waarop de tank stond, zijn geen gezondheidsklachten te verwachten. De sterke geur kan wel hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken.

13.15 uur

Ondertussen is burgemeester Jaap Paans aangekomen bij Cultureel Centrum Landvast. Daar staat hij vooralsnog vooral de toegestroomde pers te woord. Hij herhaalt de woorden van de Veiligheidsregio: het gezondheidsrisico is nihil. Wel benadrukt hij: mochten mensen het toch niet vertrouwen, doen ze er altijd goed aan om contact op te nemen met hun huisarts.

14.51 uur

Hoewel er nog steeds vanuit grote delen van het land klachten komen over stank, krijgt de brandweer de gasontsnapping op de Edisonweg steeds meer onder controle. ‘Helaas is de stank nog niet overal weg, maar het wordt wel minder’.

15.40 uur

Bij het koelen van het vrijgekomen gas, is bluswater gebruikt en dat zorgt onbedoeld voor een nieuw probleempje. De stof petrolad is in de riolering terecht gekomen. Mensen die het advies volgden om ramen en deuren gesloten te houden, kunnen daarom alsnog stank in huis krijgen. Het advies: spoel het toilet door.

16.28 uur

Het incident is verholpen door de brandweer. Dat wil niet zeggen dat alles is afgerond. Er wordt nog druk onderzoek gedaan naar wat de lekkage heeft veroorzaakt. Daarover is nu nog niets bekend.

18.28 uur

Bezorgde Alblasserdammers melden dat het in hun omgeving toch weer stinkt. Dat blijkt te komen door de schoonmaakwerkzaamheden. ‘Geprobeerd wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken’.