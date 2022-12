Stapje terug zie ik als charmant stapje vooruit

COLUMN Dat Mobilarium schijnt nu écht te zijn ‘weggerot’

Het zal de vaste lezer van mijn column niet ontgaan zijn dat ik in deze decembermaand vooral terugblik op het afgelopen jaar. Dit onder het motto, of beter gezegd onder de drie motto’s: wát speelde er in 2022 zoal? Waar maakte ik me druk om? En hoe liep het met dat ene specifieke plannetje of ideetje nu eigenlijk af?

7 december