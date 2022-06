Stationslift Dordt weer in gebruik (maar nu gaat er weer een andere lift dicht)

Benzinesta­ti­on in Dordrecht krijgt AH to Go

BP-benzinestation Dubbeldam, tussen de N3 en de Noordhoevelaan, krijgt een vestiging van AH to Go. In verband met de verbouwing is het station nog tot en met 5 juni gesloten. De nieuwe vestiging krijgt geen eigen bakkerij, maar wel een koelversafdeling.

1 juni