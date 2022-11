Stedin betaalt bedrijven voor meer ruimte op vol elektriciteitsnet

Het elektrici­teits­net­werk van Dordrecht loopt snel vol dus zonnedaken van bedrijven staan in de wacht

Er werd jaren geleden voor gewaarschuwd en nu is het in Dordrecht ook zover. Door alle zonneparken en zonnedaken is de maximum capaciteit van het elektriciteitsnet op bedrijventerreinen Dordtse Kil 3 en 4 (Distripark) bereikt. Wat doet netbeheerder Stedin eraan? Kunnen bedrijven nog wel zonnepanelen op hun dak leggen?

9 september