Steeds vaker rij ik in de stad zeer bewust 30

Dat zijn we, ongeacht of we nou ridder te voet, fietser, motormuis of automobilist zijn, uiteindelijk allemaal toch? In Dordt ‘speelt’ dat ‘30-km-verhaal’ inmiddels alweer een jaartje of twaalf. Misschien nog wel langer zelfs, maar ik zie in mijn eigen archief dat ik over dit onderwerp in het jaar 2009 mijn eerste column schreef. Ik vroeg me destijds af het invoeren van méér 30-km-straten in de stad nou wel zo zinvol is?