Steekincident in woonwijk Papendrecht, politie valt woning mogelijke betrokkene in Hardinxveld binnen

Meerdere ambulances en politievoertuigen kwamen woensdag ter plaatse. Een traumahelikopter was al onderweg, maar deze werd een paar minuten later geannuleerd. ,,Voor zover bekend is er niemand in levensgevaar’’, liet een politiewoordvoerder kort na de melding weten. ,,Het is wel duidelijk dat het steekincident heeft plaatsgevonden in de relationele sfeer.’’