Steekpartij met schroevendraaier in Sliedrechtse flat: ‘Een aanval uit het niets’

En wéér een groot bedrijf dat zich in Dordt vestigt: BTS Logistics en VBE Group samen in pand op Krabbegors

Opnieuw komt een groot bedrijf naar Dordrecht. Vrachtvervoerder BTS Logistics neemt, samen met het Europese hoofdkantoor van de VBE Group, over een jaar zijn intrek in distributiecentrum Lighthouse op Businesspark Krabbegors in Dordrecht. Aannemer Pleijsier Bouw begon daar in juni in opdracht van Borghese Logistics met de bouw.

19 oktober