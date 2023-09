Stekkeren in Papendrecht: langverwachte eerste elektrische waterbus vaart op het Drierivierenpunt

BINNENKIJKEN Van groot huis in woonwijk naar 38m² in de natuur: ‘Je gaat geen 10 minuten onder de douche staan’

Van een groot huis in een woonwijk, naar een tiny house in een boomgaard. Ingrid en haar man Wim zijn sinds een paar maanden verkast naar een zelf ontworpen woning in de Brandwijkse natuur. En die 38 vierkante meter? Daar redden ze het wel mee. ,,Ik voel me het gelukkigst als ik weinig om mij heen heb.”