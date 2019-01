Stel berooft man met Parkinson van 37.500 euro vlak na een hersenoperatie

Wethouder Hans Tanis verruilt Sliedrecht voor Altena: ‘Hopelijk komen er geen lijken uit de kast...’

12:53 Net zo plotseling als Hans Tanis in de zomer van 2008 wethouder werd in Sliedrecht, vertrekt hij nu ook. Vandaag wordt hij benoemd in de nieuwe gemeente Altena, opnieuw als wet-houder. ,,Langzaam ontstond het idee dat dit echt iets voor mij is.''