Stemmen zoals altijd of iets anders? In de polder lijkt een kentering gaande: ‘Weet niet of ik er goed aan doe’

Heerjans­dam pakt periodeti­tel, maar broers willen meer: ‘Niet de beste spelers, wel beste team’

Heerjansdam is na een uitstekende serie (zeven zeges, twee gelijke spelen) periodekampioen en zeker van nacompetitie om promotie, maar de koploper in 1C wil nu ook voor het kampioenschap gaan. ,,Iedereen gelooft nu echt in de woorden van de trainer’’, klonk het zaterdag na de 2-0 zege op DCV.