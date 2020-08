Stephan dacht dat hij nooit oud zou worden en kreeg gelijk: ‘Hij leefde alsof elke dag zijn laatste was’

,,Hij was zo iemand waar je van ging houden, gelijk vanaf het moment dat je hem ontmoette.” Dat was nou typisch hoe haar zoon was, zegt zijn moeder Ria van Doorn (71). Haar Stephan van der Want haalde de volle 100 procent uit zijn leven en werd bevriend met ongeveer iedereen die hij tegenkwam. Of dat nu in de supermarkt of op een festival was. Stephan had altijd haast, want hij had vanaf kleins af aan al het gevoel niet oud te worden. En hij zou gelijk krijgen.