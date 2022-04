Sterke daling aantal WW-uitkeringen in Drechtsteden, vrachtwagenchauffeurs bijna niet meer te krijgen

Vooral werkzoekenden in de transport en logistiek kunnen makkelijk een baan vinden. In die branche zijn in de Drechtsteden meer dan tienduizend mensen werkzaam, 7 procent van alle werkenden. Nog slechts 152 mensen in die sector hebben een WW-uitkering. Een jaar geleden waren dat er nog 276. De meeste van deze uitkeringen gaan naar mensen die werk zoeken als bestelwagenchauffeur, autokoerier, vrachtwagenchauffeur, taxi- of particulier chauffeur of logistiek manager.

Autokoeriers

Het aantal vacatures in de transport en logistiek neemt ondertussen rap toe, in een jaar tijd met 67 procent tot tweeduizend, waarvan het merendeel overigens alweer is ingevuld. In de Drechtsteden is de vraag naar vrachtwagenchauffeurs het grootst. Ook is er een tekort aan postbezorgers en -sorteerders, transportplanners, bestelwagenchauffeurs, autokoeriers en managers inkoop en logistiek. ,,Het aantal vacatures voor beroepen in de transport en logistiek ligt inmiddels ruim boven het niveau van voor de coronacrisis’’, aldus arbeidsmarktadviseur Willem Schrijver.