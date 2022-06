Steven Spielbergs nieuwste ‘speeltje’ van 109 meter lang vaart door Nederlandse wateren

Het vaartuig is gemaakt door bedrijf Oceanco in Alblasserdam. Daar maakte het motorjacht, de Y720, al in maart zijn entree in de buitenwereld. Vorig jaar verkocht Spielberg zijn ‘oude’ jacht, genaamd Seven Seas (vernoemd naar zijn zeven kinderen), nog aan staalbaron en multimiljardair Barry Zekelman. Die legde er 130 miljoen euro voor neer en doopte het schip om tot - toepasselijk - Man of Steel.