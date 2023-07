met video Man (34) zwaarge­wond na steekpar­tij in Dordrecht; nog geen verdachte aangehou­den

Op de Riouwstraat in Dordrecht is vrijdagavond rond 18.30 uur een 34-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis vervoerd.