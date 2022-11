Stevige knokpartij in Papendrecht, politieheli rukt uit: ‘Er is met vuilnisbakken gegooid’

De knoksessie gebeurde bij Sportcentrum Papendrecht. Niet alleen kwamen er twee politiewagens op het geweld af, ook een helikopter cirkelde een poosje rond. Niemand is aangehouden, enkelen waren al gevlogen voordat de politie arriveerde. Dit meldt een woordvoerder. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij de vechtpartij en wat de aanleiding was. ,,We weten dat er met vuilnisbakken is gegooid en getuigen zagen ijzeren staven.”