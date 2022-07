Stichting Deltaconcerten ontvangt 7500 euro voor klassieke concerten bij Kinderdijk-molens

Uniek lichtspek­ta­kel zet Drechtste­den in spotlights: ‘We willen onze trots versterken en verhaal uitdragen’

Het druist misschien in tegen de aard van de inwoners, maar de Drechtsteden zetten zichzelf dit jaar letterlijk in de spotlights. Het grote lichtspektakel Spotlight on, verzorgd door entertainmentbureau Mothership, vestigt in november een week lang de aandacht op de iconische bruggen en het Drierivierenpunt. ,,We willen de trots van de inwoners versterken en ons verhaal uitdragen.’’

