Stichting roept Dordtenaren op met plannen te komen voor brugwachtershuisjes

Compensa­tie voor onteige­ning na de oorlog ontbrak: ‘Dordt zat fout met Joods vastgoed’

De gemeente Dordrecht heeft in 1955 eenzijdig een stuk grond in de Zeehaven onteigend van twee Joodse broers die in Auschwitz zijn vermoord, zonder hun erfgenamen te compenseren. De gemeente heeft die erven wel gezocht, maar niet gevonden.

17 maart