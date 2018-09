Stille tocht op zaterdagmiddag in Papendrecht: wandeling langs huis familiedrama

De wandeling in het dorp begint om 15.30 uur. Startplek is de Bethlehemkerk. Daar houdt burgemeester Aart-Jan Moerkerke een korte toespraak en wordt er één minuut stilte gehouden. Daarna loopt de stoet richting de Cremerstraat waar het incident plaatsvond. De tocht eindigt weer bij de kerk.

Bij het incident kwamen zaterdagochtend moeder Julia en haar kinderen Mordechai (4) en Esther (6) om het leven. Met 'zeer grote waarschijnlijkheid' zijn zij vlak voor er brand uitbrak in de woning om het leven gebracht door de ex en vader Heng. Na de moord op het drietal bracht hij zichzelf om het leven.

Aanleiding

Over de aanleiding is nog veel onduidelijk. De politie wil op dit moment niets zeggen over het onderzoek. Wel zijn er filmpjes gevonden op Facebook waarin Heng al zeven maanden geleden adviseert om nooit een vrouw en kinderen te nemen, omdat het heel veel gedoe oplevert.