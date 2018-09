Stille tocht voor omgebracht gezin in Papendrecht

Op het plein voor de kerk werd een hart neergelegd van witte rozen. ,,We leven mee zonder woorden, want die zijn niet te vinden. We denken mee, we voelen mee. Lopend zoeken we onszelf en vinden we elkaar. Steken we letterlijk of figuurlijk onze armen uit en proberen we troost te geven aan de nabestaanden, familie, vrienden, kennissen. Aan omwonenden, aan de hulpverleners, aan de kinderen, aan elkaar. In stilte, stap voor stap'', vervolgde de burgemeester.