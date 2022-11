Stokje voor kap van drie esdoorns aan de Vest in Dordrecht

Cor van der Gijp - overleden op 91-jarige leeftijd - speelde met drie broers voor 10.000 mensen bij Emma

Cor van der Gijp is zaterdagochtend op 91-jarige leeftijd overleden. De Dordtenaar begon zijn imposante voetballoopbaan in zijn geboortestad bij Emma. Ook als trainer, van Hardinxveld en Sliedrecht, was hij in de regio actief. Tussen 1955 en 1964 speelde hij voor Feyenoord, waar hij topscorer aller tijden werd. In 233 wedstrijden scoorde hij 177 keer voor de Rotterdammers.

12 november