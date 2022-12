Storing spoorweg zorgt voor kleine file in Dordrecht

Toestand slachtof­fer Kinderdijk ‘onveran­derd slecht’

De toestand van het slachtoffer van de vermoedelijke overval in Kinderdijk is nog altijd ‘onveranderd slecht'. Dat meldt de politie. De 74-jarige man uit het Belgische Overijse, die te gast was bij de bewoonster, werd in de nacht van donderdag op het vrijdag tegen half één door het hoofd geschoten.

3 december